Гала Борзова запускает авторский онлайн-курс для профессиональных стилистов

30 сентября стартует новый авторский онлайн-курс для профессиональных стилистов Галы Борзовой, рассчитанный на три месяца. Обучение состоит из 3 модулей, 14 часов лекций и более 35 часов практики. В состав курса вошли лекции, мастер-классы от экспертов рынка, занятия с психологом и коучами. В профессии стилиста уровень коммуникации невероятно важен. Психолог в рамках курса научит, как чувствовать себя уверено при работе со звездным или сложным клиентом, реагировать правильно на различные ситуации, быть в ресурсе, а также выстраивать личные границы в работе.

Гала расскажет, что такое персональный стайлинг, как сделать красивую fashion-съемку, поделится пошаговой схемой создания проекта для зарубежного издания, а также как правильно взаимодействовать с клиентами и грамотно разобрать гардероб. После окончания курса всем студентам, выполнявшим домашние задания и сдавшим итоговый проект, выдают сертификат об успешном окончании курса. Записаться на курс можно на сайте: galaborzova. com.

Гала Борзова — выпускница престижного колледжа искусства и дизайна Central Saint Martens , блогер, имиджмейкер и один из самых известных фешн-стилистов страны (235 тыс подписчиков в Instagram). Oна работала с Dazed & Confused, L’Officiel, Tatler, Oyster, Glamour. Лично занималась стиле Глюк’оZы, Ксении Собчак, Тины Канделаки, Натальи Давыдовой. За 12 лет работы в фэшн-индустрии Гала сформировала свой взгляд на профессию стилиста. Программа ее курса составлена на основе огромного опыта преподавания стилиста и персонального консультирования клиентов.