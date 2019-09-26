В ярославской колонии произошла драка заключенных

В исправительной колонии №1 управления ФСИН по Ярославской области (ИК-1) произошла драка заключенных на национальной почве, сообщила в Telegram адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. По ее словам, «речь идет о значительном числе осужденных». В пресс-службе областного управления ФСИН “Ъ” факт драки подтвердили, но уточнили, что в ней участвовали двое осужденных «на почве личной неприязни».

По данным госпожи Бирюковой, в ИК-1 подрались с одной стороны граждане Таджикистана и представители народов Северного Кавказа, с другой — представители славян. В пресс-службе управления ФСИН уточнили, что на место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа, осужденным оказана медицинская помощь. «Исправительная колония функционирует в штатном режиме. По данному факту проводится служебная проверка, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения»,— заявили в пресс-службе.

ИК-1 получила общероссийскую известность в связи с расследованием пыток заключенного Евгения Макарова. В 2018 году Ирина Бирюкова передала видеозапись жестокого избиения осужденного «Новой газете», которая ее опубликовала. Сразу после публикации было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями с применением насилия, его фигурантами являются 15 сотрудников управления ФСИН по Ярославской области. Большинство из них находится под арестом, сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. Евгений Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года.

О том, как «Общественный вердикт» смог добиться расследования избиения в ярославской ИК-1, читайте в публикации “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль