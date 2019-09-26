Голландский банк ABN Amro оказался в центре расследования об отмывании средств

Власти Нидерландов начали расследование в отношении одного из крупнейших местных банков, ABN Amro, его подозревают в причастности к отмыванию денег. В четверг сам банк сообщил, что днем ранее нидерландская генеральная прокуратура проинформировала его о том, что в отношении него ведется расследование, связанное с требованиями закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным следствия, ABN Amro, 56% в котором принадлежит правительству Нидерландов, слишком поздно сообщил властям о подозрительных трансакциях, которые были проведены через него, а также должным образом не проверял своих клиентов и не разрывал отношения с подозрительными клиентами. Акции ABN Amro упали на 9,3% после того, как стало известно о расследовании.

ABN Amro не первый нидерландский банк, оказавшийся в центре расследования по делу об отмывании денег. В прошлом году другой местный финансовый конгломерат, ING, согласился выплатить €775 млн за прекращение дела об отмывании. По данным нидерландских властей, в общей сложности в период с 2004 по 2014 год через компании этой страны было отмыто около €13 млрд. В марте нидерландская прокуратура сообщала, что она ведет проверки в отношении одного из местных банков, через который, по ее данным, могло быть переведено несколько миллиардов евро из России. Подобные расследования идут по всей Европе, самым громким за последние годы стал скандал вокруг Danske Bank — по мнению следствия, через его эстонское подразделение могли отмывать около €200 млрд.

Яна Рождественская