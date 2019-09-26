Участок Токсовского шоссе в Мурино расширят до четырех полос

В следующем году начнутся работы по расширению 1,5-километрового участка Токсовского шоссе в Мурино, включая перекрестки с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами. Там добавится по две полосы в каждом направлении. Проект расширения дороги до четырех полос выполнен по заказу ГКУ «Ленавтодор», сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Для ускорения проезда транспорта по автотрассе на перекрестках планируется установить так называемые «умные» светофоры, которые будут перестраивать свою работу в зависимости от трафика. Для удобства пешеходов, в свою очередь, предполагается обустройство тротуара и ограждений, а автобусные остановки оборудуют заездными карманами.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти также отремонтируют автодороги, задействованные при строительстве М-11 и прокладке газопроводов.