Предприниматель Николай Копылов скрылся от приговора

Осужденный на восемь лет заключения и выплату 30 млн руб. штрафа бывший директор ООО «Профстрой-НН» Николай Копылов, который в августе не явился на оглашение приговора, объявлен в розыск. Как сообщили в пресс-службе Нижегородского райсуда, предприниматель скрылся от судебного приговора. Также пропал и второй осужденный по уголовному делу Марат Абдуллин.

Напомним, Николай Копылов и Марат Абдуллин проходили по делу о мошенничестве юристов юрфирмы «Ника» Натальи Прытковой и Надежды Гуреевой, в офисе которых в 2013 году была вмонтирована скрытая видеокамера, зафиксировавшая, как юристки и господин Копылов обсуждают передачу 3 млн руб. взятки тогдашнему заместителю председателя областного суда Владимиру Лысову (в 2014 году он досрочно покинул свой пост.– “Ъ-Приволжье”).

Как следует из материалов дела, судья Лысов не был в курсе, что под его имя у клиентов его друзья из юрфирмы «Ника» просят деньги. Однако суд квалифицировал действия Николая Копылова как посредничество во взяточничестве, и всем пятерым обвиняемым назначил реальные сроки наказания.

Как полагает информированный собеседник “Ъ-Приволжье”, жесткий приговор стал реакцией судебной системы на потенциальный компромат, который мог воспрепятствовать дальнейшей карьере председателя Нижегородского облсуда Анатолия Бондара (год назад он возглавил Второй кассационный суд в Москве.– “Ъ-Приволжье”). «Эту древнюю историю с участием заместителя председателя было необходимо зачистить, поэтому по уголовному делу стопроцентно был бы вынесен обвинительный приговор. Если бы руководители “Ники” признали свою вину, все фигуранты дела отделались бы условным наказанием. Но они решили доказывать свою невиновность, отрицая записи, и суд показательно жестко всех покарал»,– добавил источник.

Иван Сергеев