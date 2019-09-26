Учителя прислушаются к звонку

Школьное правило «звонок для учителя» сочли незаконным. К такому выводу пришла прокуратура Новосибирской области после проверки местных учебных заведений. Правило, когда ученик не может покинуть класс, пока не разрешит учитель, было прописано в уставах нескольких школ, но теперь его отменили.

О причинах решения “Ъ FM” рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин: «Прокурор Маслянинского района оценил локальные нормативно-правовые акты образовательных организаций. Это были 15 школ, расположенных на территории района. В 11 из них он вскрыл противоречия в законодательстве Российской Федерации об образовании, нарушения правил трудового распорядка. В частности, в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка содержалось положение о том, что звонок об окончании урока делается для учителя. Только когда педагог объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс.

По мнению прокурора, это положение противоречит требования действующего законодательства об образовании, нарушает права детей на отдых между занятиями. Существуют государственные стандарты, санитарные правила и нормы, в соответствии с которыми продолжительность занятия не должна превышать 45 минут, за исключением первых классов, где сокращено время для учебного процесса. Прокурор опротестовал противоречие законов о положении этих локальных нормативно-правовых актов. Все протесты были рассмотрены, в срок удовлетворены, и в настоящее время противоречия в законодательных положениях исключены».

Прокурорам стоило бы вспомнить, что урок никогда не может идти по плану, поэтому правило «звонок для учителя» — это часто вынужденная мера, говорит учитель высшей категории, почетный работник общего образования Леонид Перлов: «Прокуратура на этот раз опять не разобралась в сути вопроса. Звонок обозначает начало и конец работы. Рассчитать урок с точностью до секунды, чтобы в момент звонка произнести фразу “урок окончен, до свидания”, практически нереально. Нужен очень большой опыт учителей, несуществующая в реальности идеальная ситуация на уроке. Ситуация на уроке меняется ежеминутно. Учитель не в состоянии просчитать ее абсолютно точно. Есть организационные моменты в начале и в конце занятия, которые могут занять пару минут.

Если зазвенел звонок, для учителя, как и для ученика, это означает, что урок окончен, и так или иначе ему нужно как-то его завершить. Но решение об окончании занятия в каждой конкретной ситуации должен принимать сам педагог».

Но родители возражают: правило «звонка для учителя» больше похоже на диктатуру. Его можно было бы применять в единичных случаях, но только если решение приняли совместно руководство школы и родители, считает руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Данилин: «Я считаю, что понятие “звонок для учителя” очень сильно устарело. У школьника могут быть естественные надобности, потребности, из-за которых-то и возникла, скорее всего, эта конфликтная ситуация. Плюс у него после этого последнего урока могут быть еще какие-то занятия, например, музыкой, спортом, чем угодно. Вопрос подняли из-за того, что у родителей возникло совершенно справедливое ощущение нарушения прав ребенка. Администрация школы редко с ними советуется, что-то согласовывает. Я думаю, что прокуратура вполне компетентна, чтобы в этом разобраться. Но в самом начале я бы обратился к уставу школы, к формированию распорядка дня, внутренней политики школы. Потому что в большинстве случаев родители отстранены от каких-то взаимодействий с администрацией».

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В Новосибирской прокуратуре “Ъ FM” объяснили, что каких-либо жалоб или других сигналов от родителей о нарушении прав детей не поступало. А школьные уставы проверяли в рамках плановых мероприятий.

Глеб Силко