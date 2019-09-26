Audi представила RS-версии кроссоверов Q3 и Q3 Sportback

Audi RS Q3 Sportback и Audi RS Q3. Фото: Audi

Audi RS Q3 Sportback. Фото: Audi

Audi RS Q3 Sportback. Фото: Audi

Audi RS Q3 Sportback. Фото: Audi

Audi RS Q3. Фото: Audi

Audi RS Q3. Фото: Audi

Audi RS Q3. Фото: Audi

Оба автомобиля получили 340-сильный 2,5-литровый бензиновый турбомотор, который также устанавливается на модели Audi RS 3 и Audi TT RS. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом quattro.

RS Q3 и RS Q3 Sportback получили расширенную колею, уменьшенный дорожный просвет, адаптивное рулевое управление и адаптивную подвеску, а за доплату доступны карбон-керамические тормоза.

Визуально новинки отличаются агрессивным аэродинамическим обвесом с развитым диффузором, колесные диски особого дизайна, окрашенные в серебристый цвет корпуса зеркал заднего вида и другой декор.

В салоне RS Q3 и RS Q3 Sportback появились спортивные сиденья и руль, особые варианты декоративной отделки интерьера, а также особое оформление цифровой приборной панели. Базовая комплектация RS-версий отличается более богатым оснащением, чем у простых кроссоверов.

В продажу на европейском рынке Audi RS Q3 и Audi RS Q3 Sportback поступят до конца 2019 года.