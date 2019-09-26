Арестованный депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Караваев прекратил голодовку в СИЗО

Содержащийся под стражей по подозрению в мошенничестве с земельными участками на сумму 50 млн рублей депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Караваев объявил о прекращении голодовки. Утром 26 сентября на имя руководителя СИЗО поступило соответствующее заявление арестованного. Об этом со ссылкой на официального представителя УФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, руководством следственного изолятора принято решение временно оставить Караваева в медико-санитарной части, после чего его вновь переведут в обычную камеру.

Напомним, что об объявлении депутатом регионального ЗакСа голодовки в СИЗО стало известно во вторник, 24 сентября.