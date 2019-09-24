Арестованный депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Караваев объявил голодовку в СИЗО

Содержащийся под стражей депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев, арестованный по делу о мошенничестве с землей на сумму более 50 млн рублей, объявил голодовку в СИЗО. При этом данное решение не связано с претензиями по условиям содержания в следственном изоляторе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обращение от обвиняемого к администрации СИЗО поступило 20 сентября. В этом заявлении Караваев уведомил, что отказывается от приема пищи, уточнил собеседник агентства.

Сейчас арестованный депутат находится под наблюдением медиков. Во вторник, 24 сентября, должна состояться его встреча с сотрудником УФСИН, курирующим вопросы прав осужденных, и представителями общественно-наблюдательной комиссии Ленинградской области.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Сергей Караваев был арестован в конце февраля 2019 года. Его обвиняют в том, что являясь на тот момент депутатом МО «Муринское сельское поселение», он вступил в преступный сговор со своим отцом — учредителем ООО «АС», бизнесменом Сергеем Караваевым-старшим — с целью похитить земельный участок площадью 350 тыс. кв. м и стоимостью более 63 млн рублей, находившийся в аренде у ООО «АС», путем незаконного выкупа у МО по льготной цене в размере 15% от кадастровой стоимости. В результате участок был куплен всего за 9,4 млн руб. Караваев-младший свою вину в этом деянии не признает.