«Я не люблю большие скопления людей»

«Коммерсантъ Стиль» встретился с Юджи Асано, учеником Шу Уемуры, и выяснил, как ему удается определять то, какой макияж будет в моде, с какими современными художниками он работает и почему не любит Токио.

Юджи Асано пришел в Shu Uemura тридцать лет назад и был учеником самого основателя марки Шу Уемуры, о котором отзывается с большей теплотой и уважением. За это время было сделано многое — Юджи и работал на бэкстейджах на показах мод, в Париже и Нью-Йорке, придумал знаменитую универсальную кисть petal 55 для нанесения макияжа, начал работать с яркими неожиданными оттенками и революционными фактурами. Юджи ответил на вопросы «Ъ-стиль».

— Это ваш первый визит в Москву, какие впечатления?

— Честно говоря, еще не осмотрелся, но ожидал увидеть суровую Россию, а вы такие милые на самом деле. Это было неожиданно (улыбается).

— Почему Shu Uemura столько лет остается модным и востребованным брендом, как вы думаете? Что в нем такого особенного?

— Господин Шу Уемура с самого начала основания своей компании никогда не стремился к выгоде, а думал, прежде всего, о красоте женщины, о том, как ее преобразить, за что я его очень уважаю. Он думал о том, как подчеркнуть особенности каждой женщины и говорил, что «чем больше будет красивых женщин в этом мире, тем меньше будет войн на этом свете».

— Вы тридцать лет работаете в Shu Uemura. Расскажите, как менялись понятия моды в макияже?

— Мы всегда идем немного вразрез с тем, что принято, с тем, что носят все. Скажем, в конце 80-х все сходили с ума по диско и по ярким оттенкам, а мы делали акцент на нейтральных цветах и комфортных текстурах, чтобы наш макияж можно было носить не только на вечеринки и дискотеки, а каждый день, и он бы не мешал и хорошо держался.

Сейчас мы стали осваивать яркие цвета, у нас каждый раз что-то необычное происходит. Мы привлекаем для совместной работы и современных художников, таких как Ика Нинагава (Ika Ninagawa), Аи Ямагучи (Ai Yamaguchi) — получается здорово.

Работы художника Ika Ninagawa Работы художника Ika Ninagawa Работы художника Ai Yamaguchi Работы художника Ai Yamaguchi

— Как вы находите источники вдохновения? Трудно все время придумывать новое.

— Я живу на самой окраине большого Токио, в часе езды от центра города. Не люблю суету, шум, скопления людей. Современные здания — тоже. Они могут быть красивы, элегантны, но не рождают у меня никаких идей, они давят. Мне нужна тишина, виды, спокойствие — это все у меня есть в моем доме. А что касается скорости придумывания — это да, сложно все время выдавать «на гора» все новые и новые оригинальные идеи. Особенно, когда ты ограничен по времени. А вдохновение ко мне приходит из снов, когда я ем, да буквально постоянно. Это трудно описать.

— Как вы относитесь к тому, что сейчас макияж становится уделом не только женщин, но и мужчин?

— Я считаю, что почему нет? И мужчины могут краситься, и женщины. Конечно же, на вас будут странно смотреть, если вы мужчина и в полном макияже с яркими тенями, помадой, но ровный тон кожи, ухоженные брови — это вполне допустимо в повседневной жизни. Сейчас это максимум, что мужчины в Японии делают.

— И последнее — какой вопрос вам задают чаще всего?

— Какая косметика вам больше всего нравится, мой личный выбор, какие средства самые любимые. Но меня нет такого подразделения на любимое не любимое. Я сам создатель косметики, все они для меня как родные, любимчиков нет.

Беседовала Ирина Кириенко