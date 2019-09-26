Вице-премьер Борисов доложил Путину об отсутствии срывов гособоронзаказа

Срывов государственного оборонного заказа в связи с прекращением поставок в Россию комплектующих и материалов из-за санкций нет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет»,— сказал господин Борисов.

Напомним, с введением санкций в 2014 году украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять России отдельные комплектующие и материалы. Владимир Путин распорядился создать программу импортозамещения. В середине сентября 2019 года Владимир Путин сообщил об ошибках импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, которые привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году.

Как военные заказы будут конвертироваться в гражданские — в материале “Ъ” «Оборонно-потребительский комплекс».