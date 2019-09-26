Петербургский сервис доставки iGooods стал доступным для жителей Барнаула

Петербургский сервис доставки продуктов iGooods выходит на рынок Барнаула. Для жителей административного центра Алтайского края города он стал доступным с 26 сентября. С этого дня они могут заказать продукты из розничной сети «Лента», чуть позже станет доступен ассортимент сети гипермаркетов Metro, сообщили в компании.

Электронный каталог торговых сетей включит в себя почти 15 тыс. товаров. В дальнейшем список товаров будет расширен продукцией местных производителей. Как пояснили в iGooods, до конца года компания инвестирует в работу сервиса в Барнауле 1,5 млн рублей, в 2020 году — еще 3,5 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с июня петербургский сервис доставки продуктов iGooods начал работать в подмосковном городе Балашиха.