Дефицит бюджета Ленобласти на 2020 год может составить 6%

Доходы бюджета Ленинградской области на 2020 год могут составить 141,8 млрд рублей при расходах 149,8 млрд руб. Таким образом, дефицит неконсолидированного бюджета региона достигнет 8 млрд руб., что соответствует 6% от уровня собственных доходов. Об этом в рамках заседания по рассмотрению проекта бюджета Ленобласти на будущий год и на плановый период 2021-2022 годов заявил председатель регионального комитета финансов Роман Марков.

При этом областной чиновник отметил, что собственные доходы в бюджет составят 134 млрд руб., а безвозмездные поступления планируются в объеме 7,8 млрд руб.

В свою очередь, в 2021 и 2022 годах доходы неконсолидированного областного бюджета прогнозируются на уровне 150,1 млрд руб. и 151,9 млрд руб. соответственно, расходы — 158,7 млрд руб. и 156,5 млрд руб. Исходя из этого в 2021 году дефицит может также составить 6%, а годом позже — снизиться до 3%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после осенней корректировки с увеличением доходной части дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год должен составить 40,789 млрд руб.