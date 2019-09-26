«Газинформсервис» и UiPath заключили соглашение о развитии безопасных технологий RPA

В четверг, 26 сентября, в рамках конференции Global Information Security Days – 2019 компании ООО «Газинформсервис» (один из крупнейших в России системных интеграторов и вендоров в области безопасности) и UiPath объявили о подписании партнерского соглашения, основной целью которого является стратегическое продвижение совместных проектов по применению технологий Robotic Process Automation с учетом актуальных требований к защите информации.

Как сообщили в «Газинформсервис», на сегодняшний день центр компетенции компании успешно протестировал технологические возможности UiPath и разработал актуальные сценарии защиты платформы. Ее внедрение позволит управлять правами доступа робота, обеспечить целостность бизнес-процесса, а также защититься от инсайдера, планирующего сделать в коде робота программные «закладки».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ООО «Газинформсервис» подписало меморандум о сотрудничестве со структурой Сбербанка — ООО «Сбербанк-Сервис».