Волонтеры ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» посетили Охлебининский детский приют

Воспитанники Охлебининского детского приюта вместе с БЭСКменом, напомнившим им о правилах электробезопасности

20 сентября волонтеры ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» при поддержке Иглинского РЭС посетили Охлебининский детский приют.

Энергетики отвезли детям предметы личной гигиены, носки и колготки, развлекательные и развивающие игры, фрукты, сладости, пирожные. Была подготовлена познавательная программа с участием БЭСКмена. Ребятам рассказали о правилах электробезопасности, а они, в свою очередь, поделились историями о своем опыте «общения с электричеством». Всем желающим волонтеры сделали стильные прически и нанесли аквагрим, что особенно привело в восторг маленьких воспитанниц. Окончательно дети развеселились во время игр и танцев. В завершение встречи был накрыт праздничный стол и прошло фотографирование с БЭСКменом.