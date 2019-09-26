26 сентября, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Волонтеры ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» посетили Охлебининский детский приют

Воспитанники Охлебининского детского приюта вместе с БЭСКменом, напомнившим им о правилах электробезопасности

Воспитанники Охлебининского детского приюта вместе с БЭСКменом, напомнившим им о правилах электробезопасности

20 сентября волонтеры ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» при поддержке Иглинского РЭС посетили Охлебининский детский приют.


Энергетики отвезли детям предметы личной гигиены, носки и колготки, развлекательные и развивающие игры, фрукты, сладости, пирожные. Была подготовлена познавательная программа с участием БЭСКмена. Ребятам рассказали о правилах электробезопасности, а они, в свою очередь, поделились историями о своем опыте «общения с электричеством». Всем желающим волонтеры сделали стильные прически и нанесли аквагрим, что особенно привело в восторг маленьких воспитанниц. Окончательно дети развеселились во время игр и танцев. В завершение встречи был накрыт праздничный стол и прошло фотографирование с БЭСКменом.

Печать

Все материалы

Башкирская электросетевая компания

Волонтеры ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» посетили Охлебининский детский приют

Благотворительный фестиваль «Система Fest» впервые пройдет в Республике Башкортостан

АО «БЭСК» полностью восстановило энергоснабжение потребителей

В дочерних компаниях АО «БЭСК» идет проверка готовности к работе в отопительный сезон

В ООО «БСК» производят замену последнего бакового масляного выключателя

ООО «БСК» продолжает реконструкцию ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово»

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

интервью

Профиль пользователя