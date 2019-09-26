В мир счастливого детства Благотворительный фонд «Дети России» приглашает в путешествие по самым ярким страницам своей 20-летней истории

Добро здесь всегда побеждает, а детские мечты непременно воплощаются в жизнь. За один вечер, во время юбилейного концерта «20 лет исполняем мечты», который пройдет в ККТ «Космос» (г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) 27 сентября в 17.00, фонд «Дети России» (президент – генеральный директор УГМК Андрей Козицын) расскажет о самых ярких моментах 20-летней истории.



Во время концерта подопечные фонда со всей страны расскажут о своих самых важных победах в жизни. Ульяна Мельнова, вокалистка из г. Гай (Оренбургская область) учится эстрадному пению в Москве. Дорогу к большой сцене ей помогло обрести выступление на конкурсе «Берлинская жемчужина» в Германии. Оно стало возможным благодаря фонду.

О том, что быть стипендиатом БФ «Дети России» – это беспроигрышный ход для успешного будущего, поведает звезда уральских шахмат, двукратный чемпион Европы среди юниоров Тимур Фахрутдинов. Фортепианной партии, которую в ходе концерта исполнит Саша Ковальчук из г. Барнаула, без участия неравнодушных людей просто не было бы. Саша страдает «буллезным эпидермолизом» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Буллезный_эпидермолиз), с 2014 года фонд помогает ей проходить жизненно важное лечение в Германии.

Проводниками зрителей по миру счастливого детства будут ведущая популярных телешоу, актриса, певица Тутта Ларсен и ее дочь и соведущая передачи «Завтрак на ура!» Марфа Колоскова. О мечтах, которые осуществились благодаря фонду, расскажут известные артисты, врачи, предприниматели.

Если историю фонда переложить на цифры, это более 245 000 000 рублей, собранных в рамках проекта помощи тяжелобольным детям «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», более 55 000 участников Всероссийского открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани». Ремонт в ДГКБ №9 г. Екатеринбурга на сумму 120 664 508 рублей. Открытие детских игровых комнат в больницах России, на них направлено 6 855 832 рубля. И здесь лишь малая часть итогов 20-летней работы, которая ведется по всей стране.

Программа праздничных мероприятий 27 сентября в ККТ «Космос»

15.00 – 16.00 – церемония награждения лауреатов XX Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»; с 15.00 – открытие выставки лучших художественных работ конкурсантов;

16.30 – 16.45 – сбор гостей и зрителей праздничного концерта.

Дорогие коллеги! По вопросам аккредитации на мероприятие обращайтесь в пресс-службу Благотворительного фонда «Дети России» (Елена Дуреко, тел.: 8(343)278-73-50, сот.: 89221271759)