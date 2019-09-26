Московский арбитраж отказался рассматривать иск к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру

Арбитражный суд Москвы без рассмотрения вернул иск управляющего кинокомпании «Русская Фильм Группа» (РФГ) Кирилла Бодрова о взыскании порядка 271 млн руб. с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, следует из определения суда. Арбитражный суд отметил, что истец не выполнил порядок урегулирования спора с ответчиком.

Ранее в августе конкурсный управляющий банкротящейся РФГ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также господ Чана и Шварценеггера, участвовавших в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона».

Напомним, ООО РФГ было признано банкротом в декабре 2017 года по иску компании «Автокомплект». «Автокомплект» утверждал, что предоставил компании целевой заем на 30,5 млн руб. на производство фильма «Вий 3D», который не был возвращен. Картина при этом стала одной из самых кассовых в российской истории, собрав в России и СНГ 1,2 млрд руб. Конкурсный управляющий полагает, что деньги были выведены из компании.

Подробнее — в материале “Ъ” «Кредиторы "Вия" добрались до Китая».