Барби избавят от гендерных стереотипов

На полках магазинов появится гендерно-нейтральная Барби. Компания Mattel решила позволить детям самим выбирать, какая у их куклы будет прическа и во что она будет одета. Появление такой продукции производитель объяснил желанием создать кукол «без ярлыков и без правил». Вице-президент Mattel Ким Калмон заявила, что это возможность начать диалог о том, «для чего и для кого нужны куклы». Насколько это удачный ход? Разбирались Владислав Викторов и Владимир Соколов.
Творимый мир — именно так компания Mattel назвала свою новую линейку кукол. Простор для творчества действительно большой. Всего выйдет шесть наборов, в каждом из которых будет по два парика — «под мальчика» и с длинными волосами. Плюс разная одежда: юбки, брюки, шорты и головные уборы. Всего более 100 комбинаций. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина не видит в игрушках от Mattel ничего шокирующего. По ее мнению, компания, наоборот, в какой-то мере вернулась к опыту прошлого: «Когда мы берем детскую игрушку, куклу, то мы видим, очень много перевертышей. И дети ужасно это любят, развивают фантазию. Еще в советскую эпоху были куклы без всяких первичных, вторичных и иных признаков, с короткой стрижкой. В принципе, из него можно было делать пупса-мальчика и пупса-девочку».
Бренд Barbie не раз критиковали за укрепление различных стереотипов. Феминисткам, например, не понравилась фраза «Математика — это трудно», которую произносила кукла-блондинка. А сторонники бодипозитива предупреждали, что из-за подражания неестественной худобе кукол девочки начнут страдать анорексией. Но такие дискуссии только подогревают интерес к продукции компании. Во всяком случае, это более правильный шаг, чем ничего не менять, уверена основатель коммуникационного агенства PR Inc. Ольга Дашевская: «Барби морально устарела, потому что она не менялась еще, по-моему, с моего детства, а уже успело вырасти несколько поколений. Они ищут новые рынки.
Что касается такого хода, как кукла с нейтральным полом, безусловно, это ответ на конъюнктуру рынка. Я думаю, и на американском континенте, и в Европе у этой куклы будет спрос».
Несмотря на регулярные новинки, Mattel уже несколько лет несет убытки. Наращивать продажи компании помогали звездные модели кукол и персонажи мультфильма «История игрушек 4». Впрочем, выйти в плюс Mattel все равно пока не может. Исправить эту ситуацию компании будет непросто. Не исключено, что некоторые дистрибуторы просто откажутся закупать гендерно-нейтральную куклу, полагает директор маркетингово-коммуникационного агентства «Игропром» Роман Федотов: «То, что Mattel решилась на такой сомнительный шаг, говорит о том, что у компании серьезный кризис идей: они не знают, что делать. И это, я уверен, видят все участники рынка. Большинство руководителей компаний, которые представляют Mattel во всем мире, это люди в возрасте от 40 до 60 лет, люди, которые разделяют традиционные ценности, что несомненно отразится на результатах продаж этой линейки».
Если раньше Mattel критиковали за гендерные стереотипы, то теперь недовольны компанией приверженцы традиционных взглядов — якобы линейка игрушек разрушает семейные ценности. Можно ли будет купить гендерно-нейтральную куклу в России, пока неизвестно.
Помимо обновления линейки игрушек Mattel также решила существенно сократить издержки. Год назад компания заявляла о планах уволить более 2 тыс. сотрудников. В этом году производитель рассчитывает сэкономить $650 млн.
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