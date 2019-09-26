Бывший замглавы Хакасии выиграл иск о защите чести и достоинства

Абаканский горсуд Хакасии удовлетворил иск бывшего замглавы республики Константина Харисова о защите чести и достоинства, поданный к двум местным интернет-изданиям из-за новостей о конфликте чиновника с водителем. «Исковые требования были удовлетворены. Они не носили материальный характер»,— цитирует ТАСС представителя суда.

Истец требовал обязать «Агентство информационных сообщений» и «Агентство деловой информации» опубликовать опровержения. В августе местные СМИ опубликовали новость о том, во время служебной поездки в Орджоникидзевский район водитель якобы высадил Константина Харисова из машины примерно в 280–290 км от Абакана из-за хамского поведения чиновника. В пресс-службе правительства Хакасии говорили “Ъ”, что эта информация не соответствует действительности.

Выходец из Татарстана Константин Харисов начал работать в правительстве Хакасии под руководством «красного» губернатора Валентина Коновалова в начале июля 2019 года. В сентябре стало известно, что чиновник написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по семейным обстоятельствам.

Ранее Константин Харисов занимал должности начальника экономического отдела агентства по развитию предпринимательства при правительстве Татарстана и главы секретариата председателя правительства Рязанской области. Также он работал в двух министерствах федерального правительства — по региональному развитию и транспорту.

Илья Галагуз