Замглавы Хакасии будет судиться со СМИ за новость о его хамском поведении

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Константин Харисов подал исковое заявление в суд на местное интернет-издание за сообщение о его конфликте с водителем, сообщили “Ъ” в пресс-службе республиканского правительства. Ранее «Агентство информационных сообщений» и несколько других местных СМИ опубликовали новость о том, что во время служебной поездки в Орджоникидзевский район водитель якобы высадил Константина Харисова из машины примерно в 280–290 км от Абакана из-за хамского поведения чиновника.

По словам самого заместителя главы Хакасии, эта информация не соответствует действительности. «То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Уверен, что распространители клеветы должны понести заслуженное наказание»,— процитировали Константина Харисова в пресс-службе правительства республики.

Водитель чиновника Александр Симаков тоже опроверг информацию СМИ, назвав ее «неправдой» и «подставой чистой воды», отметили в правительстве Хакасии. «От него никогда не было нецензурных высказываний. Меня подставляют по этому поводу, и Константина Нурфоязовича тоже»,— приводит слова водителя пресс-служба.

Выходец из Татарстана Константин Харисов начал работать в правительстве Хакасии под руководством «красного» губернатора Валентина Коновалова в начале июля 2019 года. Ранее он занимал должности начальника экономического отдела агентства по развитию предпринимательства при правительстве Татарстана и главой секретариата председателя правительства Рязанской области. Также он работал в двух министерствах федерального правительства — по региональному развитию и транспорту.

Илья Галагуз, Новосибирск