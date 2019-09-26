Нерадостная картина

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему сокращаются продажи и количество художественных шедевров.

Портал Artprice, признанный лидер по части анализа развития мирового арт-рынка, публикует ежегодные и полугодовые отчеты о его состоянии. Пришло время отчета за первую половину 2019 года. Любопытно, что в последнее время Artprice работает исключительно совместно с китайской структурой Chinese State Partner AMMA (Art Market Monitor of Artron). Вместе они рисуют нерадостную, надо сказать, картину нынешнего бытования художественного рынка. Вкратце: он падает.

По словам экспертов, самой поразительной особенностью прошедшего полугодия было явное отсутствие на рынке шедевров. При этом, по их оценкам, спрос еще никогда не был так силен, а цены столь высоки. Очень востребованные шедевры (по-английски — highly sought-after masterpieces) великих мастеров современного искусства становятся все более редкими. Как говорит основатель Artprice Тьерри Эрманн, «мы наблюдаем возникновение дисбаланса между спросом и предложением на арт-рынке, при этом предложение не успевает за спросом в аукционных залах». И как при любом рыночном дисбалансе, уменьшение предложения естественным образом сказалось на активности рынка: объемы товарооборота резко снизились на всех основных рынках планеты, в то время как индексы цен выросли.

Вот конкретные цифры первого полугодия, сокращение общего объема продаж на всех локальных арт-рынках: в США оборот уменьшился на 20% по сравнению с первым полугодием 2018-го; в Китае он стал меньше на 12%; в Англии — на 25%. Количество лотов, проданных в сегменте от 10 до $100 млн, сократилось на 41%. Лоты в сегментах «Искусство модернизма» (-21%) и «Старые мастера» (-38%) были в явном дефиците. И напоследок позитив: сегмент contemporary art показал рост на 40%; Джефф Кунс установил новый рекорд для «ныне живущего художника» — «Кролик» 1986 года ушел за $91 млн; Клод Моне (это как раз из раздела modern art) — абсолютный лидер первой половины года с 23 проданными работами, сгенерировавшими $251 млн.