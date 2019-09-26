В 2019 году начнется строительство нового Яблоновского моста

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства разместило на сайте Госзапукок заявку на поиск исполнителя по строительству первой очереди моста через реку Кубань на Южном подъезде к Краснодару от автодороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Очевидно, что речь идет о возведении нового Яблоновского моста.

В документации указано, что начало работ должно стартовать с даты заключения государственного контракта, а окончание – не позднее 10 декабря 2021 года. Работы предполагается разбить на три этапа: первый - с даты заключен контракта до 29 ноября 2019 года, второй - с 10 января по 31 января 2020 года и третий – 11 января по 10 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта составляет 524,3 млн руб. Источником финансирования станет бюджет Краснодарского края. В 2019 году на эти цели будет выделено 146 млн руб., в 2020 году – 10 млн руб., в 2021 – 368,3 млн руб.

Ранее говорилось о том, что строительство нового Яблоновского моста обойдется бюджеты в сумму не менее 7 млрд руб. Мэр Краснодара Евгений Первышов неоднократно заявлял, что не считает строительство моста приоритетной задачей для краевого центра, в котором, по словам градоначальника, существует масса других дорожных проблем.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с 12 июля 2019 года движение большегрузного транспорта и автобусов через реку Кубань по Яблоновскому мосту было запрещено. Это связано с техническим состоянием сооружения, построенного во второй половине 50-х годов прошлого века. Запрет будет действовать постоянно. При въезде на мост со стороны Краснодара и со стороны поселка Яблоновский установили знаки, запрещающие проезд транспорта весом более четырех тонн, и металлические габаритные рамы, которые не позволяют проехать по мосту транспортным средствам выше трех метров. Въезд в Краснодар со стороны А-146 осуществляется либо через перегруженный Тургеневский мост, либо через Южный обход и шлюзы Краснодарского водохранилища.

Дмитрий Михеенко