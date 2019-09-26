«Девелопмент-Юг» заявил о намерении построить все соцобъекты на Иве в срок

Сегодня корпорация «Девелопмент-Юг» прокомментировала «Ъ-Прикамье» итоги встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, которая состоялась в минувший понедельник, 23 сентября.

Как сообщалось, на нем представители застройщика микрорайона Ивы рассказали о якобы возникших сложностях при строительстве социальных объектов, которые девелопер должен достроить и отдать городу до июля 2021 года в рамках соглашения о комплексном освоении территории (сад, школа, досуговый центр, поликлиника). Тогдаже заканчивается срок аренды участка у «Девелопмент-Юг».

Губернатор Максим Решетников с пониманием отнесся к ситуации девелопера и готов обсуждать предложения по выходу из нее. При этом якобы была озвучена принципиальная позиция властей: либо выполнение взятых застройщиком социальных обязательств, либо расторжение соглашения.

Алексей Востриков, вице-президент "Девелопмент-Юг» заявил, что застройщик разделяет позицию губернатора и правительства Пермского края относительно обязательной социальной ответственности строительного бизнеса.

«Безусловно, вместе с новым жильем должна создаваться сопутствующая социальная инфраструктура. Именно поэтому мы проектируем и строим наши объекты с учетом потребностей населения» - сказал топ-менеджер.

«Компания выполняет все обязательства в рамках договора комплексного освоения территории точно в срок. Застройщиком уже безвозмездно переданы в муниципальную собственность следующие объекты: детское дошкольное учреждение на 300 мест, два помещения для раздаточных пунктов детского питания, помещение для администрации района, помещение для участковых уполномоченных, служебная квартира участкового уполномоченного, автомобиль для пожарных служб. Поликлиника с женской консультацией, станцией скорой помощи и травмпунктом в настоящее время строится и уже в начале 2020 года также будет передана администрации города Перми» - отметил господин Востриков.

Он уточнил, что девелопер находится «в завершающей стадии проектирования школы, техническое задание проходит согласование в департаменте образования города Перми»: «Уже в начале следующего года мы намерены приступить к строительству общеобразовательного учреждения».

«Таким образом, мы подтверждаем, что все обязательства, взятые на себя компанией будут выполнены в обозначенные сроки» - отметил вице-президент.

Он также отметил, что на встрече с губернатором и администрацией города, которая состоялась в марте этого года, компании дали понять, что договор комплексного освоения может быть продлен при условии выполнения обязательств по объектам социальной инфраструктуры.

«В этом направлении мы и продолжаем работать» - отметил он.

Подробнее о ситуации в микрорайоне Ива в материале «Ъ-Прикамье».