Ива по осени листья роняет

«Девелопмент-Юг» может отказаться от дальнейшей застройки микрорайона Ива площадью более 80 га. По данным источников „Ъ-Прикамье“, экономика строительства жилья девелопера «не срастается» со взятыми обязательствами по возведению объектов соцкультбыта. Власти неофициально говорят, что застройщик должен либо выполнять обязательства, либо расторгать соглашение. По мнению экспертов, прибыльность застройки окраинных районов существенно ниже, чем освоение центра города. При этом владелец «Сатурн-Р» Александр Репин заявляет о готовности достроить микрорайон.



ООО «Ива-Девелопмент» (дочерняя структура ООО «СИК „Девелопмент-Юг“», Краснодарский край, застройщик микрорайона Ива) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Перми. В материалах суда указано, что истец требует внести изменения в договор аренды.

Напомним, право комплексного освоения пермской площадки на Иве (более 80 га) краснодарский холдинг приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы построить здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям аукциона компания должна была также за свой счет создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету безвозмездно. Срок договора дважды продлевался в связи с тем, что менялись местные градостроительные нормы и вносились поправки в генплан. В конце прошлого года девелопер уже передал один детский сад в собственность муниципалитета.

В начале этого года в «Девелопмент-Юг» изменили стратегию освоения Ивы. Если изначально компания позиционировала ее как единое пространство, то потом решила разделить застройку. К спортивному микрорайону Ива добавился проект категории комфорт «Погода. Теплые кварталы». Общая площадь этого проекта должна была составить 390 тыс. кв. м. В компании объясняли изменение планов необходимостью построить большое количество объектов социальной инфраструктуры и ростом престижности территории. Всего, по данным „Ъ-Прикамье“, на данный момент построено или строится 200 тыс. кв. м жилья.

Гендиректор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Востриков не смог пообщаться вчера с корреспондентом из-за занятости. В «Девелопмент-Юг» от комментариев воздержались.

«Застройщик через суд пытается продлить срок договора аренды земельного участка, администрация города не видит правовых оснований для этого и настаивает на полном исполнении социальных обязательств в рамках действующего соглашения»,— пояс­нили суть иска в мэрии. Договор аренды участка истекает 30 июля 2021 года. К этому времени должны быть построены объекты инфраструктуры. «Понятно, что инвестор не успевает за два года их построить»,— пояснил собеседник в мэрии.

По другим данным, девелопера больше заботит экономика проекта. По информации „Ъ-Прикамье“, 23 сентября состоялась встреча представителей застройщика и руководства Пермского края и города, на которой обсуждалось строительство социальных объектов Ивы. По данным „Ъ-Прикамье“, застройщик озвучил, что экономика строительства жилья «не срастается» с обязательствами по возведению объектов соцкультбыта.

По данным „Ъ-Прикамье“, губернатор Максим Решетников с пониманием отнесся к ситуации девелопера и готов обсуждать предложения по выходу из нее. При этом якобы была озвучена принципиальная позиция властей: либо выполнение взятых застройщиком социальных обязательств, либо расторжение соглашения. Выходов может быть несколько. Один из них — застройщик возвращает незастроенные участки из аренды, для их освоения будет подобран новый инвестор. Другой выход — уступка части площадки краевым властям, которые видят Иву в качестве приоритетного места для аквапарка.

По словам гендиректора «Кортрос-Пермь» Николая Зуева, чтобы понять экономику конкретного проекта, надо учитывать объемы и характер жилья, который компания возводит, цены, себестоимость строительства и, главное, темпы продаж, по которым удается реализовывать квартиры. «Учитывая, что компания не пермская, то рассчитывать на низкую себестоимость не приходится. По экономике действительно все очень непросто, играет роль каждый процент прибыльности, а то и доли его, которые могут иметь решающее значение»,— отмечает господин Зуев.

Гендиректор «Кортрос-Пермь» подчеркнул, что, видя всю картину изнутри, решение о реализации проекта принимают акционеры компании-девелопера. Однако застройка нецентральных районов дает гораздо меньшую прибыль, потому что и спрос на жилье, и цены там существенно ниже, чем в центре. «При строительстве в таких районах нужна хорошая синхронизация с вопросами дорог, которые все-таки еще бюджет строит. Важны и вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой и прочим. Без дорог спрос на жилье падает, без инженерной инфраструктуры — высока стоимость индивидуального решения этой проблемы»,— добавил Николай Зуев.

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин считает, что возводить жилой район без инфраструктуры нельзя. «На меня тоже возложили такие обязательства, но у меня два варианта: либо уйти со строительного рынка и распустить всех людей, либо брать на себя социальные обязательства»,— замечает господин Репин.

Отметим, что «Сатурн-Р» обязался построить школу и детский сад на территории микрорайона Красные казармы, где возводит ЖК «Арсенал». «У города сейчас нет на это денег в бюджете. Я предлагал: давайте я буду строить соцобъекты за счет своей прибыли, а вы заложите в бюджет средства и потом рассчитаетесь со мной»,— пояснил господин Репин, добавив, что вопрос пока не решился. При этом владелец «Сатурн-Р», возводя садик и школу, рассчитывает на участие в федеральной программе «Стимул», по которой застройщикам, если они возводят более 100 тыс. кв. м жилья, компенсируют затраты на строительство соцобъектов. «Девелопмент-Юг», считает Александр Репин, может найти территорию под застройку в других городах, где нет дополнительных обязательств по возведению соц­объектов.

Господин Репин не исключает, что «Сатурн-Р» может взяться за достройку микрорайона на Иве: «Вполне возможно, что я буду строить. Если построю больше 100 тыс. кв. м и все эти объекты соцкультбыта, то, естественно, буду работать по программе „Стимул“, чтобы мне в дальнейшем компенсировали затраты на эту инфраструктуру».

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова