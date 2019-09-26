«Биокад» проведет исследование оригинального препарата против рака в Словакии

Биотехнологическая компания «Биокад» впервые получила разрешение на проведение клинического исследования оригинального препарата собственной разработки в одной из стран Евросоюза — Словакии. Речь идет о препарате Domajor с МНН пролголимаб, предназначенного для лечения немелкоклеточного рака легкого. На данном этапе компания планирует инвестировать в клиническое исследование, необходимое для вывода препарата на рынки Китая и стран Евросоюза, более €25 млн, сообщили в пресс-службе «Биокад».

В основе исследования лежит гипотеза о том, что применение препарата в комбинации с химиотерапией способствует увеличению общей выживаемости в сравнении с применением химиотерапии в комбинации с плацебо. В исследование планируется включить как минимум 292 пациента, представляющие государства Евросоюза, Россию и Китай. Прогнозируется, что следующей страной, готовой выдать разрешение на проведение клинического исследования Domajor с МНН пролголимаб, станет Венгрия. Ожидается, что это произойдет в октябре.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что два препарата компании «Биокад» — для лечения рака и тяжелых форм псориаза — внесены Минздравом в перечни жизненно необходимых.