В Смольном намерены создать школу муниципального депутата

В Смольном обсудили вопрос по совершенствованию работы муниципальных депутатов, на котором было высказано предложение о создании в Петербурге единого коммуникационного пространства «Муниципальный депутат». В частности, выступивший в рамках заседания рабочей группы по развитию институтов гражданского общества представитель МО «Оккервиль» Дмитрий Данилов отметил, что из 1560 депутатов муниципальных округов Петербурга 920 — впервые избранные, что составляет 59% от общего числа. Ввиду этого, по мнению господина Данилова, в городе необходимо создать специальную программу, занимающуюся их «профессиональной адаптацией».

Эту идею поддержала вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева. Она напомнила про Школу молодого политика, где активной молодежи помогают понять методы работы органов власти, нюансы, связанные с документооборотом, и так далее. «Сейчас произошла большая смена депутатского корпуса. И хорошо, что в новом составе много молодежи. Думаю, что подобная школа для муниципальных депутатов тоже будет востребована»,— заявила госпожа Совершаева.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что итоги муниципальных выборов в Петербурге были официально подведены лишь 24 сентября — спустя больше двух недель после дня голосования. Победу на них с большим перевесом одержала «Единая Россия», получившая 61,5% от всех муниципальных мандатов.