Новый депутат свердловского парламента займется вопросами безопасности

Депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов, избранный в региональный парламент 8 сентября, с 29 октября начнет работать в комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности. По словам спикера заксобрания области Людмилы Бабушкиной, это было его личное желание.

Владимир Смирнов родился в Екатеринбурге в 1981 году. Окончил экономический факультет Уральского государственного экономического университета. В 2003-2008 годах служил в управлении ФСБ по Свердловской области. В 2008 году учредил рынок «Омега» и торгово-развлекательный центр «ЭкоМолл Гранат». С 2013 года работает в Совете при главе администрации Орджоникидзевского района по малому бизнесу. С марта 2017 года был депутатом думы Екатеринбурга. Как ранее писал “Ъ-Урал”, господин Смирнов набрал большинство голосов (47,41%) на довыборах депутата заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11. Мандат в заксобрании стал вакантен в связи с уходом Игоря Володина в думу Екатеринбурга.