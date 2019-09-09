Депутатом заксобрания Свердловской области избран единоросс Владимир Смирнов

Большинство голосов на довыборах депутата заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 получил представитель «Единой России» Владимир Смирнов 47,41% (за него проголосовали 8,5 тыс. человек).

На втором месте представитель КПРФ Андрей Пиняжин (19,23%). Далее идут: Дмитрий Головин от «Яблока» (13,95%), Дмитрий Бондарев от «Справедливой России» (11,46%), Александр Каптюг от ЛДПР (7,96%).

Всего на выборы пришло 17, 9 тыс. избирателей, что составляет 12,26% от общего количества. Господин Головин подвел итоги выборов у себя в Facebook. Он отметил, что когда к выборам готовятся заранее, то результат получается лучше. «Смирнов тому пример, даже если вынести за скобки его материальные ресурсы. Он реально впахивал “на районе”. Для победы нужна долгая, системная и вдумчивая работа многих людей»,– написал господин Головин.

Елена Горшкова