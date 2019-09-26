Исполком Казани обязали расселить жителей аварийного дома на улице Жилгородок

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана обязала власти Казани расселить жителей аварийного дома №8 на улице Жилгородок, говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным ведомства, дом был признан аварийным в 2014 году, но 17 местных жителей оставались до сих пор не расселенными. В связи с этим прокуратура обратилась в Вахитовский райсуд Казани, который признал бездействие горисполкома незаконным и предписал властям принять меры к расселению проживающих в аварийном доме граждан. Исполком подал апелляционную жалобу в Верховный суд, но ее оставили без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов.

"Ъ-Казань"