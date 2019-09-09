В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов

Расселение 16 аварийных домов запланировано в Казани в этом году. Об этом во время совещания в мэрии Казани рассказал глава управления жилищной политики исполкома Марсель Абдулхаков.

По его словам, процесс расселения будет разделен на шесть этапов. Аварийщикам будут предоставлять новые квартиры без доплат, а площадь нового жилья будет не меньше старого.

Напомним, что программу расселения аварийного жилья на период с 2019-го до сентября 2025 года утвердили на прошлой неделе. На это планируется потратить свыше 893 млн руб. Из общей суммы почти 640 млн руб. выделят из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, оставшуюся сумму — из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"