Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы.

Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год. Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн.

В 2018 году по суррогатному топливу был тот же показатель. Однако в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке (20%). Эксперты объяснили улучшение качества горючего введением оборотных штрафов, а также изменениями в налоговом законодательстве.

Ранее Минпромторг совместно с Росстандартом объявили, что разработают новые меры по борьбе с недоливом топлива на АЗС, среди которых — введение дополнительных оснований для проведения внеплановых проверок и контрольных закупок на заправках.

О том, как работает серый рынок топлива, читайте в публикации “Ъ FM”.