«ЮИТ Дон» не будет достраивать ЖК «Времена года» стоимостью 2,5 млрд рублей

Финская строительная компания «ЮИТ Дон» решила прекратить возведение жилого комплекса «Времена года» на пр. Сиверса в Ростове, сообщает «РБК» со ссылкой на заместителя главы городской администрации по экономике Светлану Камбулову. Ранее предприятие планировало вложить в проект около 2,5 млрд руб.

«Инвестора остановило внесение изменений в Федеральный закон № 214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Поэтому, согласно ходатайству компании, проект будет завершен на том этапе, который уже введен в эксплуатацию. Итоговый объем вложенных средств составил 723 млн руб.», — передает издание слова госпожи Камбуловой.

Компания «ЮИТ Дон» планировала возвести жилой комплекс до 2021 года. Предполагалось, что ЖК «Времена года» будет состоять из четырех домов по пр. Сиверса 26, 28, 30, и 32, однако сейчас завершен только один из них - дом по пр. Сиверса, 32 на 266 квартир.

Напомним, поправки к Закону 214-ФЗ вступили в силу 1 июля 2019 года. Согласно им, застройщик обязан открывать в банках эскроу-счета, куда будут поступать деньги дольщиков. Эти средства застройщик сможет получить только после ввода объекта в эксплуатацию.

Как ранее писал „Ъ-Юг“ в июне этого года строительный концерн ЮИТ принял решение о прекращении деятельности в Ростове. В компании это объяснили тем, что их ростовский бизнес перестал быть экономически выгодным из-за высокой себестоимости строительства и низкого спроса на квартиры.

Подробнее об уходе «ЮИТ Дон» из Ростова читайте в материале „Ъ-Юг“ «ЮИТ покидает Дон»

Дарья Голякова