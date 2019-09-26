Единороссы решили не менять спикера парламента Республики Алтай

«Единая Россия» выдвинула на пост председателя Госсобрания Республики Алтай Владимира Тюлентина, занимавшего эту должность в прошлом созыве. Как сообщает региональное отделение партии, за кресло председателя также боролся вице-спикер Михаил Терехов. По итогам тайного голосования на партийной конференции за господина Тюлентина проголосовали 39 из 44 делегатов.

Владимир Тюлентин занимает должность спикера парламента Республики Алтай с сентября 2016 года. В предыдущем созыве входил в комитеты по аграрной политике, экологии, природопользованию, а также по соцзащите и охране здоровья населения.

Напомним, выборы депутатов Госсобрания Республики Алтай прошли 8 сентября. «Единая Россия» получила 25 мандатов, КПРФ — семь, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» и Партия дела — по одному. На выборах также победили пятеро самовыдвиженцев.

О распределении руководящих постов в парламенте Республики Алтай читайте в «Единая Россия» не готова делиться»

Юлия Сасевич