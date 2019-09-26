В Петербурге на вход и выход закрыли станцию метро «Маяковская»

Утром в четверг, 26 сентября, в центре Петербурга на вход и на выход закрыта станция метро «Маяковская». Уточняется, что ограничения введены из-за выполнения работ по регулировке гермозатвора. Сами работы предусмотрены регламентом, пассажирам рекомендуется пользоваться вестибюлем и переходом со станции «Площадь Восстания».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сама станция метро «Площадь Восстания» временно поменяла режим работы из-за ремонта эскалатора. В связи с этим вход в вестибюль 2 ограничен на срок до 27 ноября.