Станция «Площадь Восстания» поменяет режим работы из-за ремонта эскалатора

В связи с капитальным ремонтом эскалатора в Петербурге временно изменится режим работы вестибюля 2 станции «Площадь Восстания». В частности, на период с 16 сентября по 27 ноября по рабочим дням с 18:00 до 18:45 часов вход на станцию будет ограничен, а течение двух дней — 12 и 13 октября его полностью закроют для входа пассажиров. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, что в настоящий момент эскалаторы также ремонтируют на станциях «Комендантский проспект» (работы там будут завершены 7 октября) и «Озерки» (до 27 сентября). Из-за капитального ремонта подъемников вход на эти станции также временно ограничен.