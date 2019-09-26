Прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на территории Измайловского кремля

Московская прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на территории Измайловского кремля, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в Instagram. По разным данным, в результате пожара пострадало от пяти до девяти человек.

«Прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг»,— написала госпожа Нефедова.

Пожар, по информации источника ТАСС, возник на первом этаже здания, верхние этажи в котором занимает хостел. Площадь возгорания составила 8 кв. м. Собеседник «Интерфакса» сообщил о девяти пострадавших в результате пожара. По его словам, одна женщина находится в коме, двум пострадавшим оказана помощь на месте. По предварительным данным, все пострадавшие — граждане России. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электрооборудовании.