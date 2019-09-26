Московская прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на территории Измайловского кремля, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в Instagram. По разным данным, в результате пожара пострадало от пяти до девяти человек.
«Прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг»,— написала госпожа Нефедова.
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В связи с пожаром, произошедшем в хостеле на территории Измайловского Кремля, Прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг. В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок. На место происшествия прибыл прокурор округа Тимур Брудастов. Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. #прокуратурамосквы #москва #вао #измайлово
Пожар, по информации источника ТАСС, возник на первом этаже здания, верхние этажи в котором занимает хостел. Площадь возгорания составила 8 кв. м. Собеседник «Интерфакса» сообщил о девяти пострадавших в результате пожара. По его словам, одна женщина находится в коме, двум пострадавшим оказана помощь на месте. По предварительным данным, все пострадавшие — граждане России. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электрооборудовании.
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