Теннисисту Медведеву не мешает растущая популярность

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что повышенное внимание к выступлениям ему не мешает. «Пока мне нравится то, что происходит вокруг»,— рассказал он в интервью “Ъ”.

По его словам, умение справляться с популярностью — одна из составляющих успеха. «Я прекрасно понимаю, что любые контракты приходят только с победами, а они, в свою очередь, могут быть только следствием очень большого труда. Мои последние результаты говорят сами за себя, посмотрим, как будут складываться дела на более длительной дистанции»,— отметил спортсмен. Он выразил надежду, что команда поможет ему избежать грубых ошибок.

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