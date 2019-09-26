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Совфед назначил нового куратора прокуроров Сибири

Совет федерации одобрил повышение прокурора Воронежской области Николая Шишкина до заместителя генерального прокурора России. Он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе.

По информации пресс-службы генпрокуратуры России, господин Шишкин служит в органах прокуратуры 32 года, из них 30 лет занимает руководящие должности. Прокуратуру Воронежской области он возглавлял с июля 2006 года. По данным “Ъ”, преемником Николая Шишкина на посту может стать прокурор Калужской области Александр Гулягин.

Предыдущий куратор прокуроров Сибирского федерального округа Владимир Малиновский написал заявление об отставке в июле этого года. Свое решение господин Малиновский, работавший заместителем генпрокурора России более 12 лет, объяснил выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.

Подробнее о назначении читайте в публикации “Ъ-Воронеж” «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь»

Илья Галагуз


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