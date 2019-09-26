В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.
Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения.
До 31 июля банки—участники СБП должны были выбрать несколько клиентов-юрлиц, на которых будут испытывать пилотный проект по приему платежей с помощью QR-кода. О такой необходимости говорилось в письме, которое банки получили в мае. В течение августа они должны будут провести пилотные проекты по внедрению новой системы платежей.
Напомним, спешное масштабирование сбора биометрии на всю страну привело к большому количеству отбраковки изображений лиц и записей голосов. В результате Минкомсвязь ввела дополнительные требования по проверке качества собираемой биометрии, в том числе с обязательным использованием решений «Ростелекома».
Подробнее — в публикации “Ъ” «Биометрия лицом не вышла».
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