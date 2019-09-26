МИД РФ не удивлен реакцией НАТО на предложение о РСМД

Отказ Североатлантического альянса от российского предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не стал сюрпризом для Москвы. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах»,— сказал он. «Мы не увидели никакой новизны, а только известные тезисы, которые были навязаны НАТО из-за океана»,— сообщил дипломат.

Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».