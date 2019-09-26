Теннисист Медведев не ощущает повышенного внимания антидопинговой службы

Российский теннисист Даниил Медведев не ощущает повышенного внимания антидопинговой службы. «Если подобное и было, то скорее в предыдущем сезоне. В прошлогоднем докладе по антидопингу в теннисе был приведен список игроков по количеству проверок. Так вот, Карен Хачанов занял в нем первое место с 32 тестами, а я — седьмое с 26. Думаю, причиной тому стал прогресс, которого мы добились»,— сообщил он в интервью “Ъ”.

«А сейчас какого-то исключительного внимания нет. Я сдаю допинг-тесты с прежней периодичностью. Один из последних был после финала US Open. Доводилось слышать мнение, что борьба с допингом в теннисе идет не так активно, как в других видах спорта. На мой взгляд, это ерунда»,— заявил спортсмен.

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