Теннисист Медведев не ставит перед собой конкретных задач относительно места в рейтинге

Российский теннисист Даниил Медведев не ставит перед собой конкретных задач относительно места в рейтинге. «На самом деле приоритеты у меня давно поменялись. И формулируются они так: работа над собой, упорство на тренировках, победа в каждом матче»,— заявил он в интервью “Ъ”.

«Ведь не пройдя первый круг, ты не окажешься в финале. Поэтому в каждый конкретный момент я думаю о том, как выиграть конкретное очко. Возможно, кому-то требуются задачи, которые формулируются иначе, но у меня их нет. Так легче добиваться улучшения в игре. А с ним придет и подъем в рейтинге»,— сказал спортсмен.

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