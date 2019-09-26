Минэкономики в 2020 году ждет еды подешевле

В расчетах прогнозов Минэкономики самой медленно растущей составляющей общего индекса потребительских цен станет инфляция на товарном рынке — точнее, агроинфляция. Основным источником затухания инфляции и, судя по расчетам ведомства, главным объектом игнорирования потребителем на внутреннем рынке в 2020 году станет продукция отечественного сельского хозяйства. Розничные цены на продукты питания замедлятся за год на 1 процентный пункт — до 2,7%, а дефлятор в российском сельском хозяйстве при неизменных темпах выпуска рухнет с 9,4% в 2019 году до 3,7% в 2020 году. Эта конструкция достаточно противоречива сама по себе, к тому же, существует, видимо, только один простой, надежный и быстрый способ реализации этой схемы — снятие введенных РФ в 2014 году «контрсанкций», ограничений на импорт продовольствия из ЕС, и массированное возвращение на российский рынок производителей европейских продуктов питания. Впрочем, ничего подобного в тексте прогноза Минэкономики не описано и не предлагается, как и других практических действий в поддержку очень низких уровней темпов роста цен на продовольствие уже через несколько месяцев. Альтернатива — обвал цен на мировом продовольственном рынке уже в самое ближайшее время. Впрочем, здесь, кажется, недостаточно будет усилий не только Минсельхоза и Минэкономики РФ, но и всего остального правительства России.

Алексей Шаповалов, Дмитрий Бутрин