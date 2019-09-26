«Нива» остается в колее

Lada 4x4 остается популярна среди кроссоверов не только на первичном рынке, но и в сегменте подержанных автомобилей, подсчитали в Avito. При этом остальные места в топе бестселлеров занимают автомобили иностранных концернов, в том числе пользующиеся спросом на рынке новые Kia Sportage, Toyota RAV4 и Renault Duster. В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. руб., при этом спросом продолжают пользоваться и модели, которые оцениваются более чем в 2 млн руб., например Toyota Land Cruiser.

Число предложений о продаже автомобилей сегмента SUV (кроссоверы) в январе-августе сократилось на 2,7%, при этом спрос на них, наоборот, вырос на 1,6%, следует из исследования Avito. Эксперты проанализировали около 1 млн предложений о покупке таких автомобилей. Наиболее популярной моделью среди кроссоверов оказалась Lada 4x4 («Нива»).

Хотя число предложений о покупке такого автомобиля упало сразу на 8,5%, а средняя цена выросла на 5,6%, до 223,2 тыс. руб., это не помешало нарастить спрос на 2,5%.

В среднем по России цены выросли чуть меньше, чем на модель-бестселлер — на 5,4%, до почти 866,1 тыс. руб. Средняя стоимость оказалась значительно выше цены на Lada за счет популярности иномарок, которые заняли все остальные места в топ-10. Самыми дорогими предложениями в топе оказались Toyota Land Cruiser, средняя стоимость которой упала на 1,1%, до 2,1 млн руб., Toyota Land Cruiser Prado стоимостью в 1,7 млн руб. (рост цены на 2,8%), а также BMW X5 за 1,1 млн руб. (рост на 6,7%). При этом Land Cruiser Prado одновременно показал самое большое падение спроса — на 3,7%, а наибольший рост — почти на 6% — у Renault Duster, стоимость которого выросла на 2,8%, до 625,2 тыс. руб. Также популярностью пользовались BMW 5-й серии со средней ценой в 681,2 тыс. руб., что на 10,5% выше, чем годом ранее, Niva Chevrolet (рост на 2,3%, до 313,6 тыс. руб.), Kia Sportage (рост на 6,7%, до 814,2 тыс. руб.), Toyota RAV4 (рост на 5,7%, до 981,5 тыс. руб.), а также Volkswagen Touareg (рост на 6,6%, до 1 млн руб.). Самый дорогой на Avito кроссовер предлагают за 9,4 млн руб.— это Bentley Bentayga.

Сергей Удалов из «Автостата» причиной популярности Lada 4x4 называет самый большой парк и в целом отмечает, что распространение моделей на вторичном рынке зависит от величины парка, а также срока, когда модель наиболее массово продавалась — как правило, время смены автомобиля приходит через пять лет. По данным «Автостата», в 2018 году на первичном рынке SUV бестселлером остался компактный кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли на 22%, до 67,9 тыс. штук. Далее идут внедорожник Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Lada 4x4, а также Kia Sportage. В топ-10 среди новых кроссоверов также вошли Toyota RAV4, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

Дешевле всего из 23 крупнейших российских городов (в их числе — 15 городов-миллионников, а также Барнаул, Ижевск, Саратов, Иркутск, Тольятти, Тюмень, Краснодар и Ульяновск) кроссоверы продавали в Волгограде (в среднем за 773,8 тыс. руб.), Омске (777,9 тыс. руб.), Барнауле (778,9 тыс. руб.) и Ульяновске (784,1 тыс. руб.), подсчитали в Avito. Дороже всего — в Иркутске (почти 1,1 млн руб.), Краснодаре (1,1 млн руб.) и Москве (почти 1,2 млн руб.). При этом Краснодар стал одним их трех городов, в которых за год средняя цена сократилась, на 1,9%. То же самое наблюдается в Самаре, где средняя стоимость машины в сегменте SUV упала на 2,4%, и Барнауле, где цена снизилась сильнее всего: сразу на 4%. Существеннее всего цены на кроссоверы росли в Тольятти — на 13,9%.

Ольга Никитина