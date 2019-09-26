ПАО «Российские сети»

Крупнейший электросетевой холдинг России; присутствует в большинстве регионов, является естественной монополией. Создан 4 апреля 2013 года во исполнение указа президента от 22 ноября 2012 года. Указ предполагал переименование ОАО «Холдинг МРСК» (объединяло межрегиональные распределительные сетевые компании, выделенные при реформе РАО ЕЭС) в ОАО «Россети» и внесение в холдинг госдоли (79,55%) в ОАО «Федеральная сетевая компания» (ФСК, владеет магистральными сетями). До этого, наоборот, ФСК управляла «Холдингом МРСК». У Росимущества 88,04% уставного капитала «Россетей».

«Россети» управляют 2,3 млн км электросетей и 773 ГВА трансформаторной мощности. Основная часть выручки компаний холдинга формируется из тарифов на передачу электроэнергии (устанавливают ФАС и регионы). Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в 2018 году выросла на 2,9%, до 124,7 млрд руб., EBITDA — на 4,6%, до 306,3 млрд руб., выручка — на 7,7%, до 1,022 трлн руб.

Председатель совета директоров — министр энергетики РФ Александр Новак, гендиректор — Павел Ливинский.