Как ведут себя продажи иномарок и российских авто

Несмотря на общее снижение рынка новых легковых автомобилей по итогам полугодия на 1,9%, по подсчетам PwC, импортируемые иномарки показали рост продаж на 3,9%, до 132 тыс. штук. Доля импорта в продажах выросла на 1%, до около 17%, стоимость иномарок — на 3%. Традиционно российские производители вышли в плюс на 2,7% за тот же период, что в PwC объясняют в основном ростом продаж Lada (на 3%). В итоге отрицательную динамику показали только иномарки российского производства, на которые приходится более 60% рынка, подсчитали в PwC,— их реализация сократилась на 5%, что и повлияло на общую динамику рынка. Рост цен в сегменте составил почти 10%, что могло стать причиной падения спроса, полагают в компании.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что господдержка спроса в основном была сконцентрирована на Lada, что дало такой результат, при этом собранные здесь автомобили в основном не имели к ней доступа из-за ограничения по стоимости автомобиля в 1 млн руб. Рост продаж импортных автомобилей он объясняет тем, что ввозятся в РФ, как правило, не массовые машины, близкие к премиуму: «Этот сегмент чувствует себя лучше, потому как в среднем волатильность среди премиальных автомобилей не такая высокая, клиенты не на последние деньги машины покупают».

Основными причинами снижения продаж в первом полугодии директор по развитию автодилера «Рольф» Владимир Мирошников называет постепенное повышение цен на автомобили на фоне снижения реальной покупательной способности населения, а также сокращение программ поддержки рынка. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сейчас распространяются на автомобили ценой только до 1 млн руб., то есть подходят для очень узкой категории клиентов, продолжает он: по оценке компании, только распространение программы на автомобили ценой до 1,8 млн рублей может обеспечить значительный охват по модельной линейке, производимой в РФ.

Ольга Никитина