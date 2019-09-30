В Нововоронеже в рамках Международной научно-технической конференции обсудили вопросы безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом

Фото: пресс-служба НВ АЭС

25-26 сентября 2019 года в Нововоронеже Воронежской области проходила Международная научно-техническая конференция (МНТК) на тему «55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом».

В конференции, которая прошла в рамках празднования 55-летия со дня пуска 1-го энергоблока Нововоронежской АЭС, приняли участие 250 представителей научного сообщества, атомной отрасли, подрядных организаций и профильных вузов. В течение двух дней они делились опытом в самых передовых разработках атомной энергетики.

Пленарное заседание прошло под председательством советника генерального директора Госкорпорации «Росатом», доктора технических наук, профессора Владимира Асмолова.

«Для меня Нововоронежская атомная станция – место рождения технологии ВВЭР. Здесь ВВЭРы от 210 МВт «выросли» до 1200 МВт. Сейчас энергоблоки с реакторами ВВЭР есть по всему миру. Европа, Китай, Индия… Добрались до Бангладеш. Наша «семья» – конструкторы, проектанты, научные руководители и коллектив атомной станции – великая сила, которая преодолеет все преграды», – сказал в приветственном слове Владимир Григорьевич.

Далее с большим докладом «55 лет безопасной эксплуатации Нововоронежской АЭС» выступил директор Владимир Поваров. Он рассказал об эволюции ВВЭР на Нововоронежской АЭС, модернизации энергоблоков и передовых технологиях, применяемых на атомной станции.

С интереснейшим докладом о людях, создавших Нововоронежскую АЭС, выступил легенда атомной отрасли, советник директора национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Виктор Сидоренко. Опытом работы с общественностью и особенностями атомной энергетики своей страны поделились и немецкие коллеги – представители АЭС Гундремминген (Германия). Всего на пленарном заседании было заслушано 14 докладов.

В рамках конференции работали две выставки робототехники, которая применяется для выполнения сложных операций на современных российских энергоблоках.

Во второй день проходила работа по секциям. Тематика докладов затрагивала основные направления деятельности атомных электростанций: ядерную безопасность, эксплуатацию и обращение с топливом; эксплуатацию тепломеханического оборудования и ведение водно-химических режимов; радиационную безопасность и обращение с радиоактивными отходами; эксплуатацию электротехнического оборудования, цифровизацию, систему интеллектуальной поддержки оператора и многое другое. Площадками для научных дебатов выступил Учебно-тренировочный пункт и новый информационный центр Нововоронежской АЭС.

По итогам конференции будет выпущен сборник, содержащий все 75 докладов. Он будет распространен в научном сообществе, профильных вузах и на предприятиях атомной отрасли и послужит хорошей теоретической базой для будущих поколений атомщиков.