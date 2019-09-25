Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м. Доходы в следующем году составят 20,4 трлн руб.

На обеспечение деятельности президента будет направлено 42,7 млрд руб. в течение трех лет. На функционирование председателя правительства, его заместителей и на аппарат закладывается 22,5 млрд руб. за этот же период.

О заложенном в бюджет прогнозе по инфляции и о предполагаемых расходах — в материале “Ъ” «Бюджет сэкономит на инфляции».