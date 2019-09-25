В Германии прошли обыски в штаб-квартире Deutsche Bank

В среду немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте. Немецкие власти подозревают банк в причастности к проведению подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank. Обыски начались еще вечером во вторник и продолжались в среду. В прокуратуре заявили, что не могут оценить, как долго будут продолжаться обыски.

Немецкая прокуратура проверяет, способствовал ли Deutsche Bank отмыванию денег и не мог ли он быстрее сообщить властям о нарушениях. Напомним, скандал вокруг Danske Bank начался в августе прошлого года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег, позже речь шла о сумме около €200 млрд. О том, что к отмыванию может быть причастно еще несколько крупных банков, в том числе Deutsche Bank, стало известно в ноябре прошлого года. До 2015 года Deutsche Bank был корреспондентским банком Danske Bank.

В прокуратуре заявили, что их интересует период с 2014 по 2018 год и что в этот период в банке работал человек, которого подозревают в причастности к отмыванию. Deutsche Bank сообщил прокуратуре об 1,1 млн подозрительных трансакций. Сейчас речь идет о нескольких десятках трансакций на сумму €12,5 млн, которые банк должен был заблокировать с самого начала или хотя бы сообщить о них властям раньше.

Яна Рождественская