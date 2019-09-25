Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам

Как заявил в интервью “Ъ” глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона «резко отреагирует» и «постарается ответить» на невыдачу виз десяти членам официальной российской делегации для участия в Генассамблее ООН. «Такое хамство терпеть нельзя,— пояснил министр.— Найдем чем ответить. У них тоже бывает интерес, когда они хотят к нам приехать. Но мы уже хорошо изучили мелочность и недобропорядочность этих людей».

Среди тех, кому не выдали вовремя американскую визу,— парламентарии Константин Косачев и Леонид Слуцкий, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также десять сотрудников МИД РФ, в том числе переводчики и начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

По словам господина Лаврова, ранее Москва согласилась включить в состав американской делегации, посетившей Россию, сенатора Рона Джонсона, находящегося под санкциями США, чтобы продемонстрировать готовность наводить мосты по линии парламентской дипломатии. Ответный шаг американская сторона делать отказалась, и никого из российских депутатов из санкционного списка в страну не впустили. «Это в их понимании американская исключительность: им все можно, а всем остальным — как они разрешат. Печально»,— прокомментировал “Ъ” Сергей Лавров.

Полную версию интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте “Ъ”.